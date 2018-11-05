تدخلت دار الإفتاء المصرية في حالة التشاحن التي تعيشها الجماهير بعد مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري، قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب رادس في تونس.

وقال خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح لموقع "اليوم السابع"، تعقيبا على حالة التشاحن بين جماهير الكرة ممثلة في جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الترجي التونسي: "إن الرياضة سلوك للإنسان يسهم في سعادته وتنمية مهاراته الحياتية، وهذه أمور يشجعها الإسلام ويثني عليها".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التعصب يقلب المقاصد الحسنة لوجود الرياضة في الشعوب إلى سلوك مشين، يجب على الإنسان أن يرقى بنفسه عنه، فالرياضة مرتبطة بالأخلاق. وتابع قائلا: "أما التعصب الذي يورث البغضاء والفرقة بين الناس فإنه مساوئ الأخلاق".

هذا وأثار استخدام تقنية الـ"VAR" في مباراة الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، استياء عارما بين مشجعي الترجي، الذين اتهموا الحكم الجزائري عبيد شارف بإفساد اللقاء.