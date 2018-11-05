نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الإثنين، عن مصادر قضائية أن فرنسا أصدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار. وأوضحت الصحيفة أن مذكرات التوقيف أصدرها قبل أيام قاضي تحقيق فرنسي، مشيرة إلى أن هذا التطور هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وتابعت أن المذكرات تطال 3 مسؤولين كبار في المخابرات السورية، في تهم تتعلق بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب والتواطؤ في حالات الاختفاء القسري والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب". ومن بين المسؤولين المتابعين، علي مملوك، المدير الحالي لمكتب الأمن الوطني، وهو الرجل الذي يشرف على جهاز الأمن السوري بأكمله. واستند الادعاء الفرنسي إلى أرشيف مصوّر الشرطة العسكرية، الذي فرَّ من سوريا في جويلية 2013.