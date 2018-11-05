أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان لها عن أسفها للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وجاء في البيان، أن هذه الأطراف ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي رغم العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران ودخلت حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ، وهي تستهدف شل القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين ومعاقبة الدول والشركات التي تتعامل مع إيران في هذين المجالين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 ماي الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الأممي مع إيران، معتبرا أن هذه الصفقة لا تضمن على الإطلاق عدم حصول السلطات الإيرانية على السلاح النووي.

وفي 7 أوت الماضي فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.