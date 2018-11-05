كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة جوائز الأفضل في 2018 التي ستقدم خلال الحفل الذي سيقيمه في الثامن من جانفي المقبل بالعاصمة السنغالية داكار.

وتم الاستقرار على منح 11 جائزة على النحو التالي:

1- أفضل لاعب في العام.

2- أفضل لاعبة في العام.

3- أفضل لاعب صاعد في العام.

4- أفضل مدرب لفريق “رجال” في العام.

5- أفضل مدرب لفريق “سيدات ” في العام.

6- أفضل منتخب “رجال” في العام.

7- أفضل منتخب سيدات في العام.

8- هدف العام.

9- تشكيل العام “أفضل 11 لاعبًا”.

10- جائزة يدينكاتشو تيسيما لرئيس اتحاد العام.

11- الجائزة البلاتينية.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن المرشحين للجوائز المختلفة سوف يتم اختيارهم بناء على أدائهم في الفترة بين فبراير 2018، ولغاية نوفمبر 2018 وسيكون من خلال لجنة "كاف" الفنية إلى جانب خبراء الإعلام و الأساطير ومدربو الفرق التي بلغت ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية ومدربو وقادة المنتخبات الـ54 للاتحادات الأعضاء.