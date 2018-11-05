أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى ،اليوم الاثنين، أن السعودية أرسلت خبيرا في علم السموم وآخر في الكيمياء لإخفاء الأدلة في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل قيام الشرطة التركية بتفتيش القنصلية السعودية الشهر الماضي. وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته "نعتقد أن هذين الشخصين أتيا إلى تركيا بهدف وحيد هو إخفاء أدلة جريمة قتل خاشقجي قبل أن يسمح للشرطة التركية بتفتيش المبنى". وأكد المسؤول ما أوردته الاثنين صحيفة "صباح" التركية المقربة من الحكومة ،أن الخبير الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي والخبير في علم السموم خالد يحيى الزهراني، كانا ضمن "فريق تحقيق مزعوم" دخل القنصلية يوميا حتى 17 أكتوبر وغادرا تركيا في 20 أكتوبر. وتابع المسؤول التركي أن "إرسال السعودية فريق إخفاء بعد تسعة أيام من الجريمة يشكل مؤشرا إلى أن قتل خاشقجي تم بعلم المسؤولين السعوديين".