احتضن ملعب 20 أوت 55 بالعناصر، سهرة أول أمس، دورة كروية مصغرة، تخليدا لذكرى وفاة محافظ الشرطة أحمد بوصوف، المعروف في الأوساط الرياضية بـ"عمي أحمد"، من تنظيم الجمعية الوطنية لرعاية وحماية الطفولة فرع بئر توتة وبرعاية مؤسسة "الخبر".

بالرغم من الأمطار التي تساقطت بكثرة على العاصمة أول أمس، إلا أن برودة الطقس لم تمنع عائلة عمي أحمد من الشعور بالدفء العائلي، جراء العرفان والتقدير الذي لقيته من قبل المشاركين في الدورة، اعترافا بالخدمات التي قدمها عمي أحمد، الذي ساهم بشكل كبير في فترة معنية في استتباب الأمن والتقليل من ظاهرة العنف في الملاعب، خاصة وأن المرحوم كان محبوب الجماهير الكروية ولديه طريقة خاصة في التحكم في الأنصار.

وبغض النظر عن النتيجة النهائية التي آلت إليها المباراة الاستعراضية بين فريق "الخبر" وفريق أمن المقاطعة الإدارية لبئرتوتة الوطني، إلا أن الجمهور الحاضر استمتع بفنيات المشاركين وبالأخص المخالفة المباشرة التي سجلها محمد ديابي، بحضور كتاكيت فريق جمعية بئر توتة.

وفي خضم التكريم، صرح أحمد بوصوف، الابن الأكبر للفقيد: "نشكر كل من قام بهذه الالتفاتة الطيبة لروح والدي، رحمه الله، ونحن ممتنون للمنظمة وأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة وكذا جريدة "الخبر" عرفانا منهم لما قدمه والدي، وهو ليس بالشيء الغريب عن المجتمع الجزائري".

إدارة ملعب 20 أوت بالعناصر وبالرغم من مجهودات الأعوان المتواجدين هناك، إلا أنها لم تواكب الحدث، خاصة وأنها منعت الحاضرين لحظة تكريم عائلة الفقيد ولوج القاعة الشرفية، بحجة أن الذي يملك المفتاح موجود في مسقط رأسه، ولم تشعل أيضا الأضواء الكاشفة الكبيرة، بحجة أيضا عدم امتلاك الأعوان لمفتاح المولد الكهربائي، في صورة تعكس مستوى القائمين على هذا الملعب العريق.

للإشارة، توفي عمي أحمد، بتاريخ 27 ديسمبر 2015، علما أنه اشتغل في سلك الشرطة منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2006.