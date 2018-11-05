توقع البنك العالمي ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية والمواد الخام، العام المقبل بنسبة 1.6 % رغم تراجعها بشكل طفيف العام الجاري مدفوعة بوفرة المنتوج والتوترات التجارية.

وأشار البنك، في نشرية حول آفاق سوق المنتوجات، نشرها خلال شهر أكتوبر الماضي، أن زيادة التوترات التجارية في العالم ستلقي بظلالها على أسعار المنتوجات الأساسية غير الطاقية.

ويتوقع البنك أن تنمو أسعار النفط الخام في السوق العالمية لتصل إلى 74 دولارا للبرميل خلال سنة 2019 مشكلا زيادة مقارنة بسعر البرميل لسنة 2018 البالغ 72 دولارا في حين ستشهد أسعار المعادن استقرارا سنة 2019.

وكشف البنك أن أسعار الخام والغاز والفحم ستسجل زيادة بنحو 33.3 % في المعدل مقارنة بأسعار هذه المواد سنة 2017 لكنها ستشهد استقرارا خلال سنة 2019.

وقال المدير الأول لاقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين بالنيابة في البنك الدولي، شانتا ديفارجاني " أن ارتفاع التوترات التجارية بين الاقتصاديات الكبرى في العالم سيفضى إلى خسائر اقتصادية هامة وتكاليف تجارية ستنعكس على امتداد مسار سلسلة القيم المضافة في العالم" .

وأضاف "أن كل تراجع لنمو الاقتصاديات الكبرى سيكون له انعكاسات سلبية هائلة على بقية دول العالم من خلال التجارة ومناخ ثقة الأعمال والتدفقات المالية وأسواق المنتوجات الأساسية.