تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر أكتوبر الماضي، من توقيف إرهابي، فيما سلم 10 آخرون أنفسهم إلى السلطات العسكرية.

وأوضحت حصيلة عملياتية نشرتها وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم الإثنين، أن قوات الجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب، قامت خلال الشهر الماضي، بـ"توقيف إرهابي فيما سلم 10 آخرون أنفسهم"، بالإضافة إلى "توقيف 34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 42 مخبأ للإرهابيين وورشة لإعداد المتفجرات مع استرجاع رشاش ثقيل 12.7 ملم و 4 صواريخ مضادة للدبابات".

كما تم استرجاع "بندقية رشاشة أف أم FM و 18 كلاشينكوف وبندقية تكرارية وأخرى بمنظار، 11 بندقية سيمينوف، بندقية جي 3 (G3) و 18 بندقية صيد ومسدس تقليدي الصنع وآخر كهربائي، 6 قذائف، RPG7 قذيفتين هاون و 40 مخزن ذخيرة و 8768 طلقة من مختلف العيارات"، إلى جانب "كشف وتدمير 3.5 قنطار من المواد الكيماوية لصنع المتفجرات، 2.95 كلغ من مادة TNT، 15 مفجر و 36 قنبلة و3 حشوات متفجرة".