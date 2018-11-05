هبطت أسعار النفط يوم الإثنين في ظل تخفيف العقوبات المفروضة علي صادرات الوقود الإيرانية مع دخولها حيز التنفيذ بما يسمح لكبار المشترين بمواصلة واردات النفط الإيراني مؤقتا على الأقل بينما قالت إيران إنها ستتجاهل واشنطن وتواصل بيع الخام.

وسجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت 72.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:14 بتوقيت الجزائر بانخفاض 36 سنتا أو 0.5 بالمائة عن آخر سعر إغلاق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 62.79 دولار للبرميل. وفقد الخامان أكثر من 15 بالمائة من قيمتهما منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران اعتبارا من اليوم الإثنين لتستأنف العقوبات التي رُفعت من قبل بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما وتضيف 300 بند جديد يشمل النفط الإيراني وقطاعات الشحن والتأمين والبنوك.

ورغم ذلك تعرضت أسعار النفط لضغوط مع سماح واشنطن لعدد من الدول بمواصلة استيراد الخام الإيراني في ظل العقوبات. ويوم الجمعة قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح لثماني دول بالاستمرار مؤقتا في شراء النفط من إيران.