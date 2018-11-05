أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الإثنين ، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ضبطت يوم 04 نوفمبر 2018 بعين قزام، 04 مركبات رباعية الدفع و(05) دراجات نارية ومعدات تفجير و(11) مولدا كهربائيا و(07) مطارق ضغط و(04) أجهزة للكشف عن المعادن و(03) أطنان من المواد الغذائية.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران، باتنة وجيجل، تسعة (09) أشخاص بحوزتهم سبع (07) بنادق صيد وبندقية مضخية، في حين أوقفوا بكل من سطيف وأم البواقي، ثلاثة (03) مهربين وضبطوا (12) قنطارا من ورق التبغ و(14660) وحدة من الألعاب النارية.



كما أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ(33) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، فيما تم توقيف (58) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست.