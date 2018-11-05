أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيطلق "قريبا" تطبيقا ذكيا يهدف إلى ضمان التوزيع "العادل والشفاف" لمناصب الشغل في مناطق الجنوب الكبير.

وقال زمالي في منتدى الإذاعة الوطنية أن وزارة العمل "وبعد تلقيها شكاوى من طرف شباب الجنوب الكبير بعدم توزيع مناصب الشغل بصفة عادلة، أعدت إستراتيجية خاصة بالتشغيل في هذه المناطق للقضاء على البطالة بصفة علمية"، كاشفا عن "تطبيق ذكي سيتم تفعيله قريبا على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، هدفه ضمان التوزيع العادل والشفاف لمناصب الشغل في الجنوب".

وفي ذات الإطار، أكد الوزير وجود "اتصالات مع قطاع الطاقة وقطاعات أخرى خلاقة لمناصب الشغل من أجل ضبط عملية التشغيل لمنح أكبر حصة من المناصب لأبناء الجنوب"، داعيا شباب هذه المنطقة إلى "الاستفادة من التكوين لخلق مؤسسات مصغرة، خاصة في قطاع الفلاحة".

وكشف زمالي عن استفادة منطقة الجنوب الكبير من "31500 منصب شغل خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018، بالإضافة إلى تمويل 656 مشروع مؤسسة مصغرة"، مشيرا إلى "الامتيازات الكبيرة التي خصصتها الدولة للمستثمرين الشباب في هذه المناطق كالإعفاء من دفع الضرائب لمدة 10 سنوات".

ولدى تطرقه إلى موضوع البطالة، أعلن وزير العمل أن نسبتها بلغت "11.1 بالمائة في أفريل 2018 حسب معطيات الديوان الوطني ، مؤكدا أن "هذه النسبة هي أقل في الواقع وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للتشغيل".

وبخصوص قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، جدد زمالي التأكيد أن "مسح الديون غير وارد"، مشيرا إلى أن "85 بالمائة هي نسبة تسديد القروض"، أما "المستفيدون الذين تم تقديمهم أمام العدالة فهم الذين قاموا بالاحتيال على الوكالة وحولوا الأموال لأغراض أخرى". من جهة أخرى، ثمن الوزير عقد الاستقرار والتنمية الذي تم إبرامه أمس الأحد بين مجمع سوناطراك والاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، مشددا على أن "الاستقرار هو أساس التنمية".