ذكرت تقارير إخبارية اليوم الإثنين أن بنجامين سطمبولي لاعب خط وسط فريق شالكه الألماني لكرة القدم ، اختار اللعب لمنتخب الجزائر علما بأنه يحمل الجنسية الفرنسية أيضا.

وذكر صحفي بقناة "كانال بليس" التليفزيونية الفرنسية في تغريدة عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن سطمبولي قرر اللعب لمنتخب الجزائر ، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباراة التي يحل فيها المنتخب ضيفا على منتخب الطوغو في 18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ومن جانبه ، قال خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، في تصريحات للإذاعة الجزائرية ، اليوم الإثنين ، إنه لا يعلم مدى صحة تلك الأنباء.

وقال "سنكون سعداء إذا اختار (سطمبولي) اللعب لمنتخب الجزائر" ، مضيفا "لكن اختيار اللاعبين من صلاحية المدير الفني للمنتخب جمال بلماضي."

ويحمل سطمبولي الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، وهو نجل الحارس الأسبق لمارسيليا الفرنسي، هنري سطمبولي المولود بمدينة وهران غربي الجزائر، والذي كان قريبا من اللعب لمنتخب الجزائر في ثمانينيات القرن الماضي.