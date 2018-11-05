لا تزال قضية مقتل شاب مراهق بدائرة سدراتة ولاية سوق أهراس، آيت كاكي إلياس، 20 سنة، الذي توفي منذ أسبوع بالمستشفى متأثرا باعتداءات نفذها مجهولون قبل نحو شهر ونصف وتركوه مرميا، تشكل لغزا كبيرا لدى أهل الضحية وسكان المدينة، حيث لم يتم لحد الآن توقيف الجناة، باستثناء قيام الشرطة باستجواب أصدقاء الشاب المقربين.

وذكرت مصادر مقربة من عائلة الضحية تعيش صدمة كبيرة بسبب عدم التوصل إلى الفاعلين الحقيقيين الذين اعترضوا طريق ابنهم في محيط المدينة، وقاموا بضربه بطريقة مبرحة وأدخلوه في حالة غيبوبة دامت قرابة شهر.

وأضافت المصادر، أن مصالح الدرك الوطني المكلفة بالتحري في القضية لم تصل بعد إلى العناصر التي تقود إلى الفاعلين، بالنظر إلى الغموض الذي يحيط بالوقائع ومسرح الجريمة، بحيث لا تزال التحريات متمثلة في استدعاء كل من له علاقة بالضحية والاستماع له، قبل أن يتم إحالة القضية إلى وكيل الجمهورية المختص إقيليما.