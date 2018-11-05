يغيب المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي عن لقاء الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 أمام المنتخب الطوغولي، المقرر إجراؤه في الـ18 من شهر نوفمبر بالعاصمة لومي، بسبب العقوبة المسلطة عليه، حسبما أعلنت عنه، اليوم الإثنين، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وتمت معاقبة مدافع بيتيس إشبيلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء حسب المراسلة التي أرسلتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لـ"الفاف" والتي جاء فيها:''جاءت معاقبة ماندي بعد البطاقتين الصفراوين التي تحصل عليهما والتي سيغيب على إثرهما عن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019''.

وكتبت الهيئة: ''يغيب ماندي عن لقاء الطوغو بسبب إنذارين في لقاءين مختلفين في هذه البطولة''.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري يتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع نظيره البنيني برصيد 7 نقاط فيما يحتل منتخب الطوغو المرتبة الثالثة بمجموع 5 نقاط وتقبع غامبيا في المركز الأخير بنقطتين.