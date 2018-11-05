قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم جديد من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة مصر وتونس المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019، عوضا عن ثلاثي تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، حسب ما أعلنته اليوم الإثنين الاتحادية المصرية لكرة القدم.

ويتكون الطاقم الجنوب إفريقي من حكم الساحة فيكتور ميغال فريطاس، بمساعدة زاخيلي سويلا وجوهانس موشيدى، بينما سيكون فيكتور هيلنجواني حكما رابعا ومحمد بلال من موريتانيا مراقبا للمباراة و آلستين نتاجونجيرا (رواندا) مراقبا للحكام.

وكانت "الكاف" قد أعلنت في الفاتح نوفمبر الفارط تعيين الجزائري مصطفى غربال كحكم ساحة يساعده كل من عبد الحق ايتشعلي ومقران غوراري. وعين لحلو بن براهام حكما رابعا، إلا أنه عقب المشكلة الأخيرة التي اندلعت عقب لقاء الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بقياده الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف الذي احتسب ثلاث ضربات جزاء في اللقاء جعلت الكونفدرالية الإفريقية تعيد النظر في طاقم التحكيم الجزائري الذي سيدير لقاء مصر وتونس.

يذكر أن المنتخبين التونسي والمصري ضمنا تأهلهما لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بالكاميرون.