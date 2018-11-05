عينت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) ثلاثي تحكيم كيني بقيادة دافيس أوغنتشي أوموينو، لإدارة لقاء الطوغو أمام الجزائر المقرر بتاريخ 18 نوفمبر الجاري (سا 16:00) بالملعب البلدي للعاصمة الطوغولية لومي، لحساب الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019.

وسيدير أوموينو هذه المقابلة بمساعدة مواطنيه جيلبيرت شيريوت وتوني كيديا.

ولحساب نفس المجموعة، تم تعيين ثلاثي تحكيم تونسي لإدارة مواجهة غامبيا أمام البنين المقررة يوم 17 نوفمبر على الساعة 16:30 ببانجول الغامبية، ويتعلق الأمر بصادوق سلمي بمساعدة عطية أم ساعد وأيمن إسماعيل.