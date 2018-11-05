أكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد أنها لم تقم لحد الساعة سوى باختيار البلدين المنظمين لبطولتي إفريقيا للأمم 2022 (المغرب) و2024 (الجزائر) وليس المدن المضيفة، حسبما علم من هذه الهيئة القارية اليوم الاثنين.

وقد أشارت خلية الاتصال لذات الكونفدرالية لوكالة الأنباء الجزائرية أنه " لحد الساعة، اختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد البلدين المنظمين" لبطولتي إفريقيا 2022 و2024 رجال.

وخلال الأيام الأخيرة تم تداول بيان على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل شعار الفيدرالية الملكية المغربية لكرة اليد غير أنه لم يتم تأكيده، مفاده أن "الجزائر كانت من بين البلدان" التي صوتت من أجل تنظيم البطولة الإفريقية للأمم 2022 بمدينة العيون (الأراضي الصحراوية المحتلة).

وقد حركت هذه الوثيقة وزارة الشباب والرياضة التي استدعت رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لبان للإدلاء برأيه حول الأحداث بخصوص القرار المزعوم للكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد للترخيص للمغرب بتنظيم البطولة الإفريقية 2022 بمدينة العيون المحتلة.

وقد تم فتح تحقيق في هذا الصدد.