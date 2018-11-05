أعلن نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية، أمس، في باماكو، أن أولويات حكومة بلاده تخص "التطبيق السريع والكامل لاتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي" وكذا دعم جهود المجموعة الدولية في مواجهة التهديدات الإرهابية من خلال مجموعة دول 5 ساحل. جاء ذلك خلال استقباله من قبل الرئيس المالي بوبكر كايتا، في إطار أول جولة إفريقية يقوم بها الدبلوماسي الأمريكي، تيبور ناغي، المعين في شهر سبتمبر الماضي من قبل الرئيس ترامب.

ترمي زيارة الدبلوماسي الأمريكي إلى مالي، في أول زيارة له إلى إفريقيا الغربية، للاطلاع عن قرب على التطور المسجل في تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة بين الفرقاء الماليين الموقع عليه في جويلية 2015، حيث سيلتقي مبعوث الرئيس دونالد ترامب المسؤولين الماليين بمعية الشركاء الاقتصاديين وكذا إجراء لقاءات مع الممثل الخاص للأمين العام الأممي لقوات حفظ السلام "مينسما". وخلال استقباله من طرف الرئيس بوبكر كايتا، الفائز بعهدة رئاسية ثانية، جدد نائب كاتب الدولة الأمريكية للشؤون الإفريقية التأكيد على دعم بلاده لدولة مالي من أجل استرجاع السلم والتنمية، ودعا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق الجزائر كاملا، مستطردا بأن ذلك يعد "من بين أولويات الحكومة الأمريكية".

من جانب آخر، قال الدبلوماسي الأمريكي إن بلاده تدعم أيضا الجهود الدولية في سياق التهديدات الإرهابية وخاصة من خلال قوات دول 5 ساحل التي تحفظت الولايات المتحدة الأمريكية عند تشكيلها ورفضت منحها تفويضا أمميا تحت البند السابع. وتسعى واشنطن، من خلال أول زيارة لنائب كاتب الدولة للشؤون الإفريقية في عهد الرئيس ترامب، بالدرجة الأولى إلى شرح السياسة الأمريكية الجديدة، في سياق ما يصفه الرئيس ترامب "أمريكا أولا"، وأيضا تنفيذ سياستها الاستباقية في محاربة الإرهاب في الساحل، خصوصا بعدما نجحت في وضع قاعدة عسكرية في النيجر للطائرات دون طيار، مخولة بالقيام بعمليات عسكرية وليس استطلاعية فقط، بعد تلقيها موافقة حكومة النيجر.

وتأتي زيارة "السيد إفريقيا" في الخارجية الأمريكية إلى منطقة إفريقيا الغربية بعد تأخر أكثر من سنة منذ انتخاب الرئيس ترامب الذي كان ينظر للقارة السمراء على أنها موطن الفقر والبؤس، لتظهر تغييرا في موقف واشنطن إزاء الدول الإفريقية وعودة الاهتمام داخل الإدارة الجديدة في البيت البيض بالمنطقة الإفريقية، خصوصا أمام تعاظم التحديات الأمنية والاقتصادية، ما يعني أن واشنطن تسعى للحفاظ على مكانتها في القارة، في ظل ما تسميه التواجد الصيني القوي بالقارة التي تمثل مهد النمو الاقتصادي في العشرية المقبلة، لما تزخر به من إمكانيات بشرية وثروات باطنية.