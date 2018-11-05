أجريت اليوم الإثنين مقابلتان في افتتاح الجولة 13 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستتواصل غدا الثلاثاء وتختتم يوم السبت 17 نوفمبر.

وحسم النسر السطايفي داربي الهضاب الذي جمعه بأهلي برج بوعريريج بنتيجة هدفين لهدف، حيث سمح هذا الفوز لأشبال المدرب رشيد الطاوسي بالارتقاء إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة، فيما يبقى أهلي البرج يعاني في المراكز المتأخرة برصيد 12 نقطة.

وفي مقابلة أخرى واصل نصر حسين داي سلسلة نتائجه السلبية وتعثر بملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة أمام الضيف أولمبي المدية بنتيجة سلبية.

ورفعت النصرية رصيدها للنقطة 17 في المركز الخامس مؤقتا في انتظار استكمال باقي لقاءات الجولة، أما أبناء التيطري فيقبعون في المركز 10مؤقتا بـ13 نقطة.

النتائج:

الإثنين :

نصر حسين داي - أولمبي المدية 0 - 0

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف 1 - 2

الثلاثاء 6 نوفمبر :

شباب قسنطينة - مولودية وهران (سا 17:00)

دفاع تاجنانت - جمعية عين مليلة (سا 17:00)

اتحاد بلعباس - نادي بارادو (سا 17:00)

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (سا 17:45)

شبيبة الساورة - شباب بلوزداد (سا 18:00)

السبت 17 نوفمبر :

مولودية بجاية - مولودية الجزائر (سا 18:00)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 26 11

2. شبيبة القبائل 23 11

3. وفاق سطيف 21 11

4. مولودية الجزائر 19 12

5. نصر حسين داي 17 12

6. مولودية وهران 16 12

--. شبيبة الساورة 16 12

8. شباب قسنطينة 14 11

--. مولودية بجاية 14 12

10. نادي بارادو 13 11

-- . أولمبي المدية 13 13

12. جمعية عين مليلة 12 11

--. أ. برج بوعريريج 12 12

14. دفاع تاجنانت 9 12

15. اتحاد بلعباس 8 11

16. شباب بلوزداد 7 12