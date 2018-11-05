قرر أعضاء المكتب المسير لفريق شبيبة القبائل، مساء اليوم، التمسك بقرار رفض إجراء المباراة أمام إتحاد الجزائر غدا الثلاثاء كما سبق وأن أعلن عنه رئيس النادي شريف ملال مع اقتراحهم على مسؤولي الرابطة إجراء اللقاء بعد غد الأربعاء.

هذا ما خلص إليه اجتماع أعضاء المكتب المسير للشبيبة الذي عقد اليوم ودام عدة ساعات إلى جانب قرار مراسلة السلطات العليا في البلاد لرفع ما وصف بـ"الظلم الذي يستهدف ضرب العودة القوية للكناري على الساحة الوطنية".

للإشارة مارس مسيرو الشبيبة ظهر اليوم تعتيم إعلامي حول قضية مشاركة الفريق من عدمه في قمة الجولة 13 من الرابطة المحترفة الأولى غدا الثلاثاء، حيث حاولت "الخبر" منذ الظهيرة القيام بمهامها وتنقلت إلى مكتب النادي الكائن بالمدينة الجديدة بتيزي وزو لنفس الغرض لكن دون جدوى، كما أن مسيرو النادي أغلقوا هواتفهم النقالة مما حرمنا من القيام بمهامنا في أحسن الظروف.