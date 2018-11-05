قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الاثنين إن بلاده ستعفي ثماني دول من الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني أبرزها الصين والهند واليابان. وتعهد بومبيو بمواصلة الضغط على طهران "بلا هوادة".

وعدد بومبيو ثماني دول قال إنها ستُعفى بشكل موقت من الحظر الذي فرضته واشنطن على جميع التعاملات النفطية مع إيران وهي: الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.

وتأتي العقوبات الأمريكية الأخيرة والتي وصفتها واشنطن بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" نتيجة قرار مثير للجدل اتخذه ترامب في ماي بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران.

وتهدف العقوبات إلى تقليص الصادرات النفطية الإيرانية التي تراجعت منذ ماي بنحو مليون برميل يوميا، وقطع التمويل الدولي عن الجمهورية الإسلامية.