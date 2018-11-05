سجلت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2018 انخفاضا بنسبة 8.6% لتستقر عند 2.3 مليار أورو مقابل 2.6 مليار في ذات الفترة من السنة الفارطة، حسبما أكدته اليوم الاثنين الخزينة العمومية الفرنسية.

وأوضحت الخزينة العمومية اعتمادا على معطيات الجمارك الفرنسية أن قيمة الواردات الفرنسية القادمة من الجزائر المتكونة من أزيد من 95 % من المنتجات النفطية والغازية أو مشتقاتها قد عرفت ارتفاعا "نسبيا".

وأضاف المصدر ذاته أن الواردات قد سجلت ارتفاعا بـ16.1 % خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2017 حيث بلغت 2 مليار أورو مؤكدا أن متوسط سعر صحراء بلاند قد انتقل من 51.5 دولار خلال السداسي الأول من سنة 2017 إلى 70.1 دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018.

كما أشارت الخزينة العمومية الفرنسية إلى أن "الفائض التجاري الثنائي لفرنسا قد تقلص من 58.4 % في ذات الفترة إلى 353 مليون أورو" مضيفة أن انخفاض الصادرات الفرنسية نحو الجزائر كان "أكبر" من انخفاض الواردات الجزائرية الكلية في ذات الفترة (2.1 -).

وأضافت وثيقة الخزينة العمومية الفرنسية أنه من بين أهم التطورات هناك الحبوب التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الصادرات إذ عرف المبلغ الإجمالي للصادرات ارتفاعا بـ64 % ليستقر عند 380 مليون أورو (232 مليون اورو خلال السداسي الأول من سنة 2017).

ويفسر ذلك حسب ذات المصدر "بارتفاع الأسعار الدولية للحبوب (مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لسعر الحبوب وارتفاع بـ11% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2017) ومن خلال أثر الاستدراك بفضل عودة الإنتاج الفرنسي العادي بعد أزمة 2016 (حجم الصادرات ارتفع بنسبة 73 %)".

من جانبها سجلت السيارات خلال ذات السداسي انخفاضا بنسبة 40 % (في تناقص مع الارتفاع المسجل بـ87 % في السداسي الأول من سنة 2017).

وقد انتقلت صادرات هذا القطاع من 330 مليون أورو في السداسي الأول من سنة 2017 إلى 197 مليون أورو خلال السداسي الأول من سنة 2018.

من جانب آخر أكدت وثيقة الخزينة العمومية أن الإنتاج المحلي للسيارات وقطع الغيار سجل ارتفاعا في الجزائر مضيفة أن السيارات التي نجحت في التصدير بمستويات عليا رغم حصص التصدير التي تم استحداثها منذ مطلع 2016 قد سجلت خلال هذا السداسي انخفاضا بنسبة 40 %.

فقد انتقلت من 330 مليون أورو خلال السداسي الأول من سنة 2017 إلى 197 مليون أورو خلال السداسي الأول من سنة 2018.

من جانب آخر عرفت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر للمنتجات الصيدلانية ارتفاعا خلال هذا السداسي بنسبة 4 % محققة 285 مليون أورو (المرتبة الثانية من الصادرات الفرنسية نحو الجزائر) مؤكدة أن قيمة الصادرات من مواد تكرير البترول قد انخفضت هي الأخرى مسجلة 43 مليون أورو في السداسي الأول من سنة 2018 مقابل 175 مليون أورو في السداسي الأول من سنة 2017.

أما الواردات الفرنسية من الجزائر -يضيف ذات المصدر- فتتكون من 93.4 % محروقات ومواد مشتقة سيما بالنسبة للنفط الذي يمثل 55 % من الواردات الفرنسية من الجزائر والغاز الطبيعي بنسبة 19 % ومواد تكرير النفط بنسبة 19 % والغاز الصناعي 1 %.

وقد سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 16.1 % مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2017 بقيمة 2 مليار أورو مقابل 1.7 مليار أورو خلال السداسي الأول من سنة 2017.