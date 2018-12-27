مرض القلب والشرايين أصبح هو المرض الأول في الجزائر يحصد يوميا أكبر عدد من الأرواح... وهذا المرض يتطلب السرعة في العلاج عند الإصابة، لأنه لا يمهل المريض إلا دقائق وساعات. ولهذا فإن نظام الصحة الفعال هو الذي بني على السرعة في العلاجات الاستعجالية، وهذه (مع الأسف) غائبة عندنا في نظامنا الصحي، ونحن متخلفون في هذا الأمر حتى عن جيراننا في تونس والمغرب ولا أتحدث عن أوروبا.



تباطؤ سرعة التحرك في الاستعجالات خاصية جزائرية في نظامنا العام. لجنة التحقيق في غرق الشاب عياش في بئر ارتوازية تباشر أعمالها بعد 10 أيام من الحادث، وعملية البحث عن الحراڤة الـ20 المفقودين في عرض البحر تتم بالغواصين بعد 15 يوما!



في الجزائر يموت حوالي 40 طفلا في اليوم بسبب المشاكل المتصلة بأمراض القلب الخلقية التي تتطلب التدخلات السريعة لعلاج القلب والشرايين لدى الأطفال... ثم متابعة هذا العلاج... وخاصة في مركز بوسماعيل الشهير في طب أمراض القلب لدى الأطفال.



لكن السبب في موت هؤلاء يعود إلى أن آلات ووسائل علاج هؤلاء الأطفال في المستشفيات الجزائرية شبه منعدمة، وتوجد آلة واحدة في وهران وأخرى قديمة في عين النعجة، وثالثة في مصطفى باشا معطلة. في وقت تقوم مصالح الجمارك وإدارة وزارة الصحة بتعطيل استيراد هذه الوسائل العلاجية، وإذا تم استيرادها تعطل في الموانئ والأطفال يموتون. الآن، توجد مستوردات “بروتاز” لجراحة القلب لدى الأطفال مستوردة من ألمانيا معطلة على مستوى جمارك وهران منذ 2017، وأخرى على مستوى ميناء الجزائر... والناس يموتون بداء القلب والشرايين.



المسؤولون لا يهمهم هذا الأمر، لأنهم ضمنوا علاجهم من هذا المرض بالخارج، خاصة بعد أن وقّع الرئيس بوتفليقة مرسوما يسمح بعلاج مثل هذه الأمراض على نفقة الضمان الاجتماعي في فرنسا... لكن الطبيعة الاستعجالية لمثل هذه الأمراض القلبية جعلت هذا الامتياز الذي منحه المسؤولون لأنفسهم بالعلاج في الخارج غير ذي جدوى، لأن الأزمة القلبية تتطلب السرعة في العلاج ولا تمهل المريض كي ينقل إلى الخارج، وفي هذه مساواة ربانية بين المسؤولين والمواطنين!



الدولة أصبحت مشلولة تماما، ولهذا لا تستجيب مصالحها بالسرعة المطلوبة لمعالجة الأزمات، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث حراڤة أو حتى كوارث صحية... فالبيروقراطية والرشوة والفساد وتعطيل مصالح الناس هي السمة الكبرى في الأداء الحكومي الجزائري، حتى وصل الأمر إلى حد تعطيل المصالح الحيوية المتصلة بحياة الناس، كوقف استيراد الوسائل الطبية أو تعطيلها بالديوانة في الموانئ، ودفع الناس إلى البحث عن العلاج في الخارج... لأسباب لا نعرف حتى الآن حقيقتها.