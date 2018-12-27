تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران أمس الأربعاء من انتشال جثة على مستوى المنطقة الصخرية لجزيرة بلان، التابعة لبلدية بوسفر الساحلية .

وحسب المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، فإن الجثة التي حددت هويتها تخص شابا في العقد الثالث من العمر كان ضمن المهاجرين غير الشرعيين الـ 29 الذين اشتعلت النار بقاربهم يوم الخميس الماضي بعرض البحر بسواحل وهران.

يذكر أنه تم إنقاذ 9 أشخاص من بين هؤلاء من قبل سفينة تجارية تحمل علم ليبيريا حيث تم نقلهم إلى مستشفى تنس (ولاية الشلف). وسمحت عملية البحث إثر هذا الحادث بانتشال أربعة جثث لرجلين وامرأة و ابنتها بالمنطقة الصخرية لجزيرة حبيبة وغير بعيد عن ساحل بلدية قديل. وقد تكفلت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الغريق الخامس إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الترك.