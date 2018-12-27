حجز أعوان فرقة فحص المسافرين التابعة للجمارك بالمحطة البحرية بالغزوات في ولاية تلمسان مؤخرا 16 ألف أورو بحوزة أحد المسافرين.

وذكر بيان لخلية الاتصال للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان أمس أن العملية تمت خلال فحص المسافرين القادمين من مدينة ألميريا الإسبانية حيث تم العثور لدى أحدهم على هذا المبلغ المالي من العملة الصعبة مخبأ داخل ملابسه. وتم توقيف هذا الشخص وإحالته على الجهات القضائية المختصة وضبط مخالفة الصرف لعدم التصريح بالعملة.