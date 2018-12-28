أوجد الجيش الوطني الشعبي استخداما جديدا لإحدى الدبابات القديمة التي يمتلكها، حيث أعاد تأهيل دبابة "تي- 55" لتغدو دبابة تدريب السياقة.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر إعلامية في موسكو، أنه تم تغيير برج الدبابة ليحل برج مجهز لتدريب السياقة محل برج الأسلحة. وزُودت الدبابة بما يمكّن المدرب من أداء مهمته بفاعلية، فهناك مركز عمل المدرب ولوحة التحكم للمدرب.

واحتفظت الدبابة الجديدة بقدرتها الحركية والتي تم تعزيزها بتركيب خزانتين إضافيتين للوقود. وذكرت صحيفة روسية أن الجيش الجزائري ما زال يحتفظ بـ 300 دبابة من طراز "تي-55" تقريبا. وتم تطوير بعضها إلى "تي- 55 أ إم في" التي تحتوي على نظام حماية تفاعلي ونظام إدارة النار معين المدى الليزري وجهاز الحاسب البالستي. وبإمكان مدفع دبابة "تي- 55 أ إم في" وهو من عيار 100 ملم، إطلاق الصواريخ الموجهة بالإضافة إلى القذائف العادية.