كشف والي ولاية وهران، مولود شريفي، أمس الخميس على هامش تنصيب خلية أزمة لمتابعة عمليات البحث عن أشخاص مفقودين، أنه تم توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن شبكات متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وخلال لقاء صحفي بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية لوهران، أبرز الوالي أنه قد تم توقيف خمسة مهربين للمهاجرين غير الشرعيين، مشجبا بقوة "هؤلاء تجار الموت".

وأعرب الوالي عن أسفه للمأساة التي أدخلت عائلات بأكملها في حزن يوم 18 ديسمبر الجاري عقب الحريق الذي شب بقارب كان على متنه 29 شخصا.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية فقد تم إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 8 جثث بالبحر، فيما لا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين. وفي هذا السياق، أشاد الوالي بعمل أعوان الحماية المدنية والمجموعة الإقليمية لحراس السواحل ومصالح الدرك الوطني الذين جندوا كل الوسائل البشرية والمادية إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 8 جثث.

وبعد أن ذكر بتنصيب خلية أزمة لمتابعة عمليات البحث، نوه الوالي بدعم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالوسائل المادية والبشرية والذي مكن من تعزيز عمليات البحث بالولايات المجاورة (الشلف و مستغانم و عين تموشنت)، فضلا على الجمعيات والمتطوعين.