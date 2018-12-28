أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة فإن يوم الثلاثاء أول جانفي 2019 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة .

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتحاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب .