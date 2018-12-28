نجح ثلاثة لاعبين في تسجيل نقاط خلال المواجهة التي جمعت منتخب الجزائر بنظيره القطري والتي احتضنتها أمس الخميس الدوحة بقطر.

ويتعلق الأمر بالظهير الأيسر لشبيبة القبائل إلياس شتي الذي قدم أوراق اعتماده مع "الخضر"، فضلا عن الموهبة الشابة هشام بوداوي، نجم بارادو الملقب ب"كانتي الجديد" بالإضافة إلى عبد الرحمان مزيان الجناح الطائر لاتحاد العاصمة.

وبات المنتخب الجزائري يملك حلولا كبيرة في جميع المراكز، بعد أن قام بلماضي بتوسيع قاعدة الخيارات.

ويواصل منتخب الجزائر استعداداته تحسبا لمسابقة أمم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها على الأغلب مصر.