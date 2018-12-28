ساعات قليلة تفصلنا عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ودور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية لموسم 018/2019.

فريقان جزائريان يمثلان الجزائر هما شبيبة الساورة، وشباب قسنطينة في دوري أبطال إفريقيا، وعلى الجانب الآخر، يتواجد نصر حسين داي ممثلا عن للجزائر في الكونفدرالية الإفريقية.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

يتم سحب كرة من كل مستوى بدء بالمستوى الرابع ثم الثالث وهكذا. الكرة الأولى تذهب مباشرة للمجموعة (A) ثم يتم سحب كرة أخرى لتحديد موقعها في المجموعة.(A1) و(A2) وهكذا.

وتكرر العملية حتى تنتهي كل الفرق الـ16 المشاركة في هذا الدور من البطولة.

تقسيم الفرق يأتي كالتالي..

المستوى الرابع: بلاتينوم ستارز (زيمبابوي) – الإسماعيلي (مصر) - شبيبة الساورة (الجزائر) - لوبي ستارز (نيجيريا).

المستوى الثالث: أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - شباب قسنطينة (الجزائر) - سيمبا (تنزانيا) - أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا).

المستوى الثاني: فيتا كلوب (جمهورية الكونغو) – الإفريقي (تونس) – هورويا (غينيا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا).

المستوى الأول: الأهلي (مصر) - الترجي (تونس) – مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – الوداد (المغرب).



قرعة الكونفدرالية الإفريقية

الوعاء (A) يضم 7 فرق مصنفة من دوري أبطال إفريقيا وهي: زيسكو يونايتد (زامبيا) – الهلال (السودان) - القطن (الكاميرون) - جور ماهيا (كينيا) - ستاد مالي (مالي) - أهلي بنغازي (ليبيا) – نكانا (زامبيا).

الوعاء (B) يضم 5 فرق مصنفة من كأس الكونفدرالية وهي: الزمالك (مصر) – الرجاء (المغرب) - كمبالا سيتي (أوغندا) – الصفاقسي (تونس) نهضة بركان (المغرب).

الوعاء (C) يضم 8 فرق غير مصنفة من دوري أبطال إفريقيا وهي: فايبرز (أوغندا) – أوتوهو (الكونغو الديمقراطية) - أفريكان ستارز (ناميبيا) – جاراف (السنغال) – النصر (ليبيا) - جيما أبا جيفار (إثيوبيا) – بانتو (ليسوتو) _ اتحاد طنجة (المغرب).

الوعاء (D) يضم 10 فرق غير مصنفة من الكونفدرالية وهي: بترو أتليتيكو (أنغولا) - حسنية أغادير (المغرب) - إينوجو رينجرز (نيجيريا) – ساليتاس (بوركينا فاسو) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - نيو ستار (الكاميرون) - أشانتي كوتوكو (غانا) - موكورا فيكتوري (رواندا) - نصر حسين داي (الجزائر).

- يتم سحب فريق من الوعاء (A) ليلعب أمام فريق من الوعاء (D) وتكرر العملية 7 مرات حتى نهاية فرق الوعاء (A).

- يتم سحب فريق من الوعاء (B) أمام فريق من الوعاء (C) وتكرر العملية 5 مرات حتى نهاية فرق الوعاء (B).

-بنهاية هذه العملية يتبقى 3 فرق في كل من الوعاء (C) و(D). يتم سحب فريق من الوعاء (C) أمام فريق من الوعاء (D) وتكرر العملية 3 مرات لتتم عملية القرعة.