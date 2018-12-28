قام عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الأبطال بولاية معسكر بحجز أربعة بنادق صيد وذخيرة حية وتوقيف 3 أشخاص ببلدية وادي الأبطال، حسبما علم اليوم الجمعة لدى خلية الإعلام بالأمن الولائي.

وأوضح المصدر إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الأبطال تمكن من حجز 4 بنادق صيد وذخيرة حية وحزام عسكري وتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و 58 سنة بعد استغلال معلومات تفيد بحيازة ثلاثة أشخاص لأسلحة نارية بدون رخصة.

وذكرت خلية الإعلام للأمن الولائي أنه بعد تحديد هوية المشتبه فيهم تم تنفيذ عمليات تفتيش لمساكنهم العائلية أسفرت عن حجز بندقيتي صيد وذخيرة حية وحزام عسكري بحوزة أحدهم فيما تم حجز بندقيتين أخريين وذخيرة حية بحوزة المشتبه فيهما الآخرين.

وتم حجز الأسلحة و الذخيرة وتقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام العدالة للفصل في قضاياهم.