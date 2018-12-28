أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي اتفاقه مع المدرب عبد الحق بن شيخة لقيادة الفريق خلفا للمدرب التونسي أحمد العجلاني الذي أقيل بسبب النتائج السلبية للفريق في الدوري وأيضا الخروج من دوري أبطال إفريقيا .

وكشفت مصادر صحفية إن العقد مع بن شيخة سيكون لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد في حال تحقيق نتائج مشرفة في كأس الكونفدرالية الإفريقية في دور الـ32 مكرر والحصول على ترتيب في الدوري مؤهل إلى المنافسات القارية الموسم القادم. وأضافت المصادر إن الإعلان الرسمي سيتم بعد الانتهاء من الاتفاق على كافة تفاصيل العقد .

ويقود المدرب الجزائري حاليا الاتحاد الليبي ومن المتوقع أن ينفصل معهم بشكل ودي بعد النتائج السلبية الأخيرة له مع الفريق قبل الالتحاق بفريقه الجديد بالمغرب.