أعلن وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العسّاف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أنّ المملكة "لا تمرّ بأزمة" بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإنما تشهد "تحوّلاً".

وقال العسّاف غداة تعيينه على رأس الدبلوماسية السعودية في إطار تعديل وزاري واسع النطاق أجراه الملك سلمان إنّ "قضية جمال خاشقجي...أحزنتنا حقّاً، جميعاً"، مضيفاً "لكن في المحصّلة، نحن لا نمرّ بأزمة، نحن نشهد تحوّلاً".

وعلق العساف لوكالة الأنباء الفرنسية، عن الغضب الدولي، إزاء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أعلن عن وفاته رسميا في شهر أكتوبر، بداخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكد العساف أن المملكة لم تكن قط في أزمة بسبب مقتل خاشقجي. وقال "إن قضية جمال خاشقجي شعرنا جميعا بالحزن لها، لكن وبشكل عام، نحن لا نمر بأزمة، وإنما نمر بعملية تحول".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس الخميس، 27 ديسمبر ، تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.