أحصى الموالون في بلديات ولاية الأغواط في الأسابيع الأخيرة نفوق المئات من الخرفان بداء مجهول وتسبب في تعطل العشرات من الرؤوس "النعجة المنتجة " عن الحركة الأمر الذي أدخل مربي الماشية في دوامة من القلق والمسارعة إلى البياطرة لعلاجها لكن دون جدوى.

وأفاد موالون تنقلت إليهم "الخبر" ببعض بلديات الولاية أن هذا الداء فاجأهم حيث يؤدي إلى نفوق العشرات من الخرفان دفعة واحدة بعد أن يصيبها الضلع، إذ فقد البعض منهم أكثر من ثلاثين خروفا دفعة واحدة كما هو الحال لبعض الموالين ببلدية وادي مرة، ويتم رميها للكلاب، وأضاف هؤلاء أنه رغم علاجها بالأدوية من طرف البياطرة غير أن الداء استفحل ويخشون أن يأتي على كل المنتوج المنتظر لهذا الموسم ويتسبب في نزيف حاد في الثروة الحيوانية ما لم يتحرك المسؤولون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويقه، وتفيد مصادر من الموالين أنه لا يستبعد أن يتم غلق كل أسواق الماشية بالولاية ومنع تنظيمها مع مطلع هذا الأسبوع.