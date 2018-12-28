توفي شخصان من عائلة واحدة جراء اختناقهما بغاز أكسيد الكربون ببلدية قايس بخنشلة، حسبما أفاد به اليوم الجمعة المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية، الضابط عادل مساعدية.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية ببلدية قايس في حدود الساعة التاسعة من ليلة الخميس إلى الجمعة من أجل إسعاف الضحيتين ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 53 سنة، وابنه البالغ من العمر 14 سنة بعد اختناقهما بسبب استنشاق الغازات السامة المنبعثة من مدفئة المنزل العائلي ليتم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قايس، حسب ما كشفه ذات المصدر.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.