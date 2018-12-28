أوقعت عملية قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت اليوم الجمعة، ممثلا الجزائر في المنافسة شباب قسنطينة وشبيبة الساورة في مجموعتين صعبتين.

ولم ترحم القرعة شباب قسنطينة في أول مشاركة له في دوري المجموعات، حيث سيصطدم بأندية عريقة على رأسها العملاق تي بي مازمبي، بالإضافة إلى الاسماعيلي المصري والنادي الإفريقي التونسي في المجموعة الثالثة.

وهو نفس الأمر لشبيبة الساورة التي ستواجه في المجموعة الرابعة نادي القرن الإفريقي الأهلي المصري، وفيتا كلوب الذي وصل إلى نهائي كأس "الكاف" في النسخة السابقة، بالإضافة إلى نادي سيمبا التانزاني.

القرعة كاملة:

المجموعة الأولى:

لوبي ستارز النيجيري

الوداد البيضاوي المغربي

أسيك ميموزا الإيفواري

ماميلودي سانداوز الجنوب الإفريقي

المجموعة الثانية:

بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي

حوريا كوناكري الغيني

الترجي التونسي

أورلاندو بيراتز الجنوب الإفريقي

المجموعة الثالثة:

- شباب قسنطينة

- الإسماعيلي المصري

- النادي الإفريقي التونسي

- مازيمبي الكونغولي

المجموعة الرابعة:

الأهلي المصري

شبيبة الساورة

سيمبا التانزاني

فيتا كلوب الكونغولي