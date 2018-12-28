مقتل سائحين في هجوم على حافلة بمصر

العالم
28 ديسمبر 2018 () - إسلام.ب
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أدى هجوم استهدف حافلة سياحية في مصر باستعمال عبوة ناسفة اليوم الجمعة إلى وفاة سائحين وإصابة 10 آخرين حسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية.

وجاء في البيان " بتاريخ اليوم الجمعة  28 ديسمبرالجاري وفى حوالي الساعة 6:15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفية بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 سائحا "فيتناميي الجنسية"، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريي الجنسية ".

وأضاف البيان "انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث .. وجاري استكمال عمليات الفحص".

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