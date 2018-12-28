زارت السيدة أنيسة بومدين أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين، منزل العائلة بدوار بني عدي بمنطقة العرعرعة ببلدية عين احساينية بقالمة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والتاريخية والثورية، يتقدمهم المستشار الإعلامي للرئيس الدكتور محي الدين عميمور، والسفير السابق بوطورة، ووفد من سلطات ولاية قالمة، حيث عاينت حرم الرئيس منزل العائلة الذي ما زال محافظا على حالته القديمة رغم الترميمات التي خضع لها، كما عاينت المتحف الذي دخل حيز الاستغلال بدءا من الطبعة العاشرة الحالية للملتقى الوطني حول حياة الرئيس، وما سيتضمنه من مقتنيات. وقد أوصت الطبعة بإنجاز فيلم سينمائي حول شخصية الرئيس وكشف جوانب أخرى عنها.