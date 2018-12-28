عرفت الدفعة الأولى للدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي لعبت اليوم الجمعة مفاجأة كبيرة تمثلت في إقصاء جمعية عين مليلة من الرابطة المحترفة الأولى على يد شبيبة بجاية (الرابطة الثانية) فيما انتهت المباريات الأخرى بتأهل الأندية المرشحة للفوز.

وعرفت جمعية عين مليلة مرارة الإقصاء بملعب باتنة، الذي رفضت الاستقبال فيه، حيث طالب مسؤولوه اللعب بعين مليلة، وهو ما أثر على معنويات لاعبيها الذين أنهوا الوقت الرسمي بالتعادل (1-1) قبل أن يتلقوا الهدف القاتل في الوقت الإضافي (د 97) عن طريق وعلالي. وكانت التشكيلة البجاوية سباقة للتهديف عن طريق خزري (د 29)، قبل أن يعود الأمل للجمعية بواسطة سي عمار (د 77).

ويعتبر نادي عين مليلة خامس فريق من الرابطة الأولى الذي يغادر مبكرا منافسة كأس الجزائر بعد كل من شبيبة القبائل، أولمبي المدية، دفاع تاجنانت وشبيبة الساورة.

وانتهت مباراتان بالتعادل بعد مرور 120 دقيقة، كانت الأولى بين أهلي برج بوعريريج (الرابطة 1) ووداد تلمسان (ر.2) حيث ابتسم الحظ في نهاية الأمر للأهلي الذي يشق طريقه بثبات نحو الأدوار القادمة، بينما سيتفرغ وداد تلمسان لهدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق العودة لمصاف الكبار.

وانتهي اللقاء الثاني شباب بوقيراط- شباب قايس بالتعادل الإيجابي (1-1) قبل أن يحسم الفريق المحلي التأهل بضربات الترجيح (4-2) ليواصل مغامرته في هذه المنافسة.

وعرف الداربي الواعد لولاية معسكر بين سريع المحمدية وأمل غريس فوز الفريق المحلي (1-0) بهدف بن حمو (د 57)، حيث لم يتمكن أمل غريس من تكرار انجازه التاريخي المسجل في الدور السابق على حساب شبيبة القبائل (2-0).

أما مولودية وهران فقد وجدت صعوبات كبيرة لاجتياز عقبة رائد عين الدفلي (قسم ما بين الجهات)، فبعد هدفين مبكرين لكل من بن تومي (7) وبدبودة (13)، صمد الحمراوة أمام حملات الرائد الذي اكتفى فقط بتقليص الفارق بهدف الشرف للاعب مكيوي (69) والذي لم يكن كافيا لإسقاط ممثل الرابطة الأولى.

ولم يجد اتحاد عنابة (الرابطة الثانية) صعوبة تذكر لإقصاء ممثل الجهوي الثاني نادي بازر صخرة بثلاثية نظيفة من توقيع زواني (3) والغماري (52) وهرتانس (90).

وستتواصل بقية أطوار الدور الثاني والثلاثين أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء تتصدّرها مباراة القمة بين ممثلي الرابطة الأولى، اتحاد الجزائر الذي يستضيف حامل الكأس اتحاد بلعباس بملعب عمر حمادي ببولوغين.