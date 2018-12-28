ردّ الأمين الولائي للأرندي في الجلفة عن ما قيل عن الأوامر التي أعطيت للمنتخبين لتصوير ورقة التصويت على مرشح الأفالان، كدليل على وفاء الأفالانيين لمرشحهم أو ”الاستجابة” لمنتخبي الأحزاب الأخرى للتصويت أيضا على مرشح الأفالان ”بأننا أيضا في الأرندي سنطالب منتخبينا بتصوير أوراقهم بالهاتف، ومن تثبت خيانته سيطبق عليه القانون”. فهل يستجيب منتخبو الأرندي إذا ما طالبهم الأمين الولائي بتصوير أوراق التصويت؟ أم أنه لا يفكر أصلا في فعل ذلك، خوفا من عواقب عملية التصوير؟



