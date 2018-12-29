توفي، اليوم، خمسة أشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم غاز أحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من المدفأة بمسكنهم الكائن بحنية كعباش (قرية عثمان) حوالي 3 كلم شمال شرق مدينة مسعد جنوب الولاية الجلفة.

ويتعلق الأمر حسب مصالح الحماية المدنية - الأب 31 سنة و الأم 29 سنة وطفل 5 سنوات و طفلين (توأم) يبلغان من العمر 3 سنوات، حيث تم نقل جثث الضحايا الخمسة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسعد فيما فتح رجال الدرك تحقيقا في الحادثة التي هزت المنطقة.