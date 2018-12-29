شهد مقر المجلس الشعبي الولائي لوهران، صباح اليوم، "معركة" بين مناضلي حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تعرض فيها عضو مجلس الأمة عبد الحق كازي ثاني والسيدة رتيبة عياد عضو المجلس الشعبي الوطني، وهما من "الأرندي" إلى الضرب على أيدي مناضلي "الأفالان" في مكتب رئيس المجلس. ولم يسلم هذا الأخير، وهو المرشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، من الضرب. كما تعرض نائب "الأفالان" نور الدين بكاجة هو الآخر إلى الاعتداء.

وقد نشبت "المعركة" مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، في قاعة المحاضرات، عندما توجه نواب "الأرندي" إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الولائي عندما لاحظا أن منتخبي "الأفالان" يدخلون إلى مكتب الرئيس قبل التوجه إلى قاعة الانتخاب. وهناك وقعت الواقعة. حيث تعرضت الأمينة الولائية لـ"الأرندي" والنائب في المجلس الشعبي الوطني، إلى الضرب، ليختلط بعدها الحابل بالنابل.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري في ظروف عادية بإشراف اللجنة القضائية.