أفادت وزارة التجارة اليوم السبت، في بيان لها بأن عملية البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2019، ستنطلق حسب الجدول المرفق عبر كل الولايات ابتداءا من شهر يناير وتمتد إلى غاية شهر مارس سنة 2019 .

وأوضح ذات البيان انه تَم تحديد تواريخ سريان هذه البيوع للفترة الشتوية على مستوى كل ولاية، بموجب قرار من الوالي وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18/ 06/ 2006 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

تبقى مصالح وزارة التجارة (الإدارة المركزية المديريات الجهوية والمديريات الولائية) في الخدمة من أجل التكفل بكل طلب استعلام أو توضيح عبر خلية الإصغاء لوزارة التجارة من خلال الموقع الالكتروني www.commerce.gov.dz

يتيح تنظيم هذه البيوع - اضافت الوزارة- فرصة للتجار من أجل تنشيط و ترقية نشاطاتهم و يسمح للمستهلكين بالاستفادة من وفرة السلع و الخدمات بأسعار ترويجية.