أصيب شخصان بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع بعد ظهر اليوم السبت بغابة "عمرونة" ببلدية ثنية الحد (تيسمسيلت)، حسبما علم لدى مصدر أمني.

وأوضح ذات المصدر أن الشخصين (35 سنة و41 سنة) اللذان يمارسان مهنة الرعي قد تعرضا جراء الانفجار إلى إصابات على مستوى العين واليدين والرجلين.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بنقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد، كما أشير إليه.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا حول هذه الحادثة.