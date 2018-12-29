توفي كهل بعد أن دهسه قطار ليلة الجمعة إلى السبت، أين حوّلت مصالح الحماية المدنية جثته إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية غليزان.

وقال مصدر طبيّ بأن ذات المصلحة قد استقبلت جثة كهل في عقده الرابع بعد أن صدمه قطار في حدود الساعة الحادية عشر ليلا. على مستوى حي زغلول. في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي.

ومن جهتها فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص تحقيقا في الحادثة التي هزّت سكان المنطقة لكشف ملابستها.

يذكر أن شطر السكة الحديدية العابر لعدة أحياء شعبية على غرار النجاح، زغلول سُجل به العديد من الحوادث التي توفي فيها عدد من الأشخاص آخرهم امرأة.