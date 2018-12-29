جرت اليوم السبت ثلاثة لقاءات من الدور 16 لكأس الجزائر أسفرت عن تأهل كل من اتحاد الحراش وشباب بلوزداد ونجم مقرة، وإقصاء سادس نادي من الرابطة المحترفة الأولى.

وخلافا لمعاناته في الرابطة المحترفة الثانية يواصل اتحاد الحراش مشواره في السيدة الكأس بعد نجاحه في إقصاء مولودية بجاية المنتمي للرابطة المحترفة الأولى بهدف لصفر بعد الوقت الإضافي.

نفس الأمر ينطبق على شباب بلوزداد الذي نسي معاناته في البطولة، وواصل تألقه في الكأس بعد عودته بالتأهل من تنقله الصعب إلى باتنة لمواجه الشباب المحلي بنتيجة هدف لصفر.

في المقابل يواصل مفاجأة الرابطة المحترفة الثانية نجم مقرة نتائجه الباهرة، حيث ضرب مضيفه اتحاد الرمشي بثلاثية كاملة.

النتائج الجزئية:

السبت 29 ديسمبر:

اتحاد الرمشي - نجم مقرة 0-3

اتحاد الحراش - مولودية بجاية 1-0 بعد الوقت الإضافي

شباب باتنة - شباب بلوزداد 0-1

مباريات لعبت : يوم الجمعة 28 ديسمبر:

شباب بوقيراط - شباب قايس 1-1 (تأهل بوقيراط بضربات الترجيح 4-2)

سريع المحمدية - أمل غريس 1-0

اتحاد عنابة - بازر صخرة 3-0

رائد عين الدفلى - مولودية وهران 1-2

جمعية عين مليلة - شبيبة بجاية 1-2 بعد الوقت الإضافي

أهلي برج بوعريريج - وداد تلمسان 0-0 (تأهل أهلي البرج بضربات الترجيح 6-5)

برنامج المباريات المتبقية:

الأحد 30 ديسمبر (سا 15:00):

تيزي وزو: اتحاد بني دوالة - نادي بارادو

الاثنين 31 ديسمبر:

الأخضرية: اتحاد الأخضرية - شباب قسنطينة (سا 14:00)

خنشلة: اتحاد خنشلة - نصر حسين داي (سا 14:00)

الجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس (سا 18:00)

الثلاثاء 1 يناير 2019 :

ورقلة: مستقبل الرويسات - شباب عين وسارة (سا 14:00)

جيجل: شباب قرية موسى - مولودية الجزائر (سا 16:00).

أجل إلى موعد لاحق:

بوسعادة: أمل بوسعادة - وفاق سطيف .