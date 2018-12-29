أجلت مقابلة أمل بوسعادة - وفاق سطيف لحساب الدور السادس عشر من كأس الجزائر لكرة القدم، التي كانت مبرمجة أساسا يوم الإثنين 31 ديسمبر، إلى تاريخ لاحق، عقب قرار والي ولاية المسيلة بإلغاء جميع المنافسات المقرر إجراؤها على تراب الولاية، حسبما أعلنته اليوم السبت الرابطة المحترفة لكرة القدم.

في حين أجل لقاء مولودية الرويسات - شباب عين وسارة، المقرر يوم 31 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، بملعب المركب الولائي بورقلة.

وانطلقت مقابلات الدور السادس عشر لكأس الجزائر يوم أمس الجمعة بإجراء ست مباريات متبوعة بثلاث يوم السبت وتتواصل إلى غاية الفاتح جانفي 2019، في انتظار تعيين لجنة كأس الجزائر لتاريخ مواجهة أمل بوسعادة ووفاق سطيف.