غادر عدد من النجوم اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية لحضور مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.

ونشرت الفنانة نجوى كرم، صورة تجمعها بالفنانيْن راغب علامة ووليد توفيق والإعلامي نيشان خلال وجودهم في مطار بيروت الدولي قبيل مغاردتهم إلى السعودية، وعلقت عليها "طالعين من بيروت على السعودية حتى نكون بأجواء الفن بـ مهرجان شتاء طنطورة الثقافي".

كما توجّه وفد ​لبناني​ ضمّ شخصيات سياسية وإعلامية إلى ​السعودية​ لحضور حفل الفنانة ​ماجدة الرومي​ الذي أقيم أمس في محافظة العلا السعودية.