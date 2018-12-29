أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت اليوم السبت، فوزا كبيرا لحزب جبهة التحرير الوطني، يليه التجمع الوطني الديمقرطي ثانيا.

وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن الفوز بمقاعد ولايات: تندوف، الطارف، المدية، باتنة، المسيلة، سطيف، جيجل ،الأغواط، معسكر، قسنطينة، وهران، سعيدة، ميلة، عنابة، ورقلة، بسكرة، تيبازة، البويرة، برج بوعريرج، النعامة، سوق أهراس، البيض، الجلفة، عين الدفلى، أدرار، خنشلة، تيارت، تبسة، الوادي.

أما التجمع الوطني الديمقراطي فأعلن فوزه بمقاعد ولايات: غليزان، عين تموشنت، الجزائر العاصمة، سكيكدة، أم البواقي، تلمسان، قالمة، الشلف، مستغانم، بومرداس والبليدة.

من جهتها حسمت جبهة المستقبل مقعدي غرداية وإليزي، أما جبهة القوى الاشتراكية فحصلت على مقعدي ولايتي تيزي وزو وبجاية.

أما مقعد ولاية ورقلة فكان من نصيب الأحرار.

غليزان: مرشح "الأرندي" يفوز بانتخابات الـ"سينا"

فاز، قدوس محمد، مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة مخالفا كل التوقعات التي كانت ترشح مرشح الغريم حزب جبهة التحرير الوطني، مختاري محمد.

وعقب عملية التصويت التي جرت اليوم بمقر الولاية، والتي شارك فيها منتخبو المجلسين المحليين. في ظروف عادية. تم إقفال عملية التصويت لبدء عملية فرز الأصوات المعبر عنها، ومن إجمالي 655 مسجلا، تحصل مرشح "الأرندي"، قدوس محمد، على 323 صوتا، في حين تحصل مختاري محمد، على 265 صوتا. وبذلك يستخوذ "الأرندي" على مقعدي مجلس الأمة، بعد أن فاز عرباوي محمد بذات المقعد خلال الانتخابات السابقة. وقد اعتبر المتتبعون لاسيما منهم الأفالانيون فوز الغريم بالمفاجأة باعتبار أن كل المعطيات كانت على الورق تضع مرشح "الأفالان" في أحسن رواق.

ل. جلول

مرشح "الأرندي" معلم يظفر بمقعد "السينا" بڨالمة

أسفرت عملية انتخاب عضو مجلس الأمة لولاية ڨالمة، عن فوز مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رشيد معلم، الذي يشغل منصب رئيس بلدية عين العربي عن الحزب نفسه.

وحصد معلم الذي كان سبق له وأن فاز بالانتخابات نفسها من قبل وعن الحزب نفسه، 283 صوتا، متفوقا بذلك على منافسيه إبراهيم زروال عن حزب جبهة التحرير الوطني، بعدما حلّ ثانيا بـ174صوتا، وعن منافسه الثاني، مصطفى بوسلبة مرشح تجمع أمل الجزائر"تاج"، الذي لم يحصد سوى صوتين اثنين، وأسفرت عملية الفرز عن تسجيل 68 صوتا مُلغى، فيما توزعت الأصوات المتبقية، ما بين امتناع عن التصويت وغياب.

يشار إلى أن عدد الناخبين والناخبات المعنيين بالعملية بولاية قالمة، يبلغ 537 بين ناخب وناخبة.

إ.غمري

"الأفلان" يخلف نفسه ببرج بوعريريج

فاز مرشح جبهة التحرير الوطني عبد الكريم مباركي رئيس المجلس الشعبي الولائي بمقعد برج بوعريريج في مجلس الأمة بـ 309 صوت مقابل 207 لصالح مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، بينما تحصل المرشحون الستة الآخرين على ستة أصوات.

وكشفت انتخابات التجديد النصفي التفاف منتخبي الحزب حول مرشحهم إضافة إلى تحالف عدة تشكيلات سياسية أخرى مع الحزب العتيد ليتجرع الأرندي رابع هزيمة له في انتخابات مجلس الأمة رغم التجنيد الكبير للمناضلين حول مرشحهم.

وسيفتح فوز رئيس المجلس الولائي بمقعد السيناتور الصراع حول رئاسة المجلس بين عدة مرشحين مثل رضوان زعيتر ومصطفى خلوي وزبيري عبد الوهاب من "الأفلان".

بوبكر مخلوفي

البليدة: الأوراق الملغاة تقهر الافالان ...

فاز "الأرندي" في البليدة بمقعد نيابي بمجلس الأمة للعهدة الـ 4 على التوالي، فيما أظهرت نتائج الفرز مساء اليوم في انتخابات التجديد النصفي لـ "السينا"، أن الأوراق الملغاة كانت الفاصل في إقصاء مترشح "الأفالان" والخروج دون نتيجة، حيث جاءت الأظرفة الفارغة محسوبة بـ 54 صوتا، مما رجح الكفة على حسب الملاحظين لـ "الأرندي"، متقدما عن غريمه بالحزب العتيد بأزيد من 50 صوتا، ونال المترشح الثالث الحر تصويتا ضعيفا جدا.

وعلى العموم جرت الانتخابات في جو هادئ، رغم بعض الاستفزازات العرضية والمشاحنات التي حدثت، وأجمع المتابعون أن الكولسة نجحت في تأليب أصوات الناخبين، وبلغت الهيئة الناخبة 514 منتخبا.

ب.رحيم

"الأرندي" يستحوذ على المقعد الثاني للشلف في مجلس الأمة

فاز مرشح "الأرندي" بالشلف بنتيجة عريضة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث تحصل علي طالبي على 528 صوت من بين 670 منتخب عبر الولاية، بينما فشل مرشح "الأفلان" في الحصول حتى على أصوات منتخبي الحزب العتيد بعدما صوت عليه 80 منتخب فقط بسبب الصراعات القائمة بين الأطراف التي تدعي تمثيلها لحزب جبهة التحرير الوطني، وبذلك يتلقى حزب بوشارب ضربة قاضية أخرى أفقدته آخر المواقع في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، ليفوز حزب أويحيى بمقعدي ولاية الشلف في مجلس الآمة لأول مرة منذ إنشاءه قبل 24 سنة، وسجل إلغاء 62 ورقة تصويت بعدما عبر أصحابها بالورقة البيضاء.

ع. دحماني

تيارت: رئيس بلدية "طاغين" يتقدم منافسيه بفارق كبير

فاز مرشح "الأفلان" أحمد دزيري رئيس بلدية زمالة الأمير عبد القادر بانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة متقدما على منافسيه الخمسة بفارق كبير كما كان متوقعا.

وحسب النتائج الأولية فإن رئيس بلدية "طاغين" حصد عددا كبيرا من الأصوات في المكتبين المخصصين للهيئة الناخبة المقدرة بـ 705، متقدما منافسه مرشح "الأرندي" محمد شادلي وباقي المترشحين الأربعة المتبقين.

م . رابح

تيبازة: "الأفلان" ينتزع معقد مجلس الأمة من الأرندي

انتزع حزب جبهة التحرير الوطني بولاية تيبازة مقعد مجلس الأمة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت أمس بمقر المجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة، حيث حصد مرشح الحزب العتيد اسماعيل موكرطار الذي يشغل رئيس بلدية بوهارون 223 صوتا من جملة 490 صوتا متقدما على منافسه مرشح "الأرندي" جلول سعيداني بـ6 أصوات.

وكان مقعد مجلس الأمة المتنافس عليه يشغله عبد القادر شابني من نصيب حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

ب.سليم

"الأفلان" يفوز بمقعد أدرار

فاز ممثل حزب "الأفلان" بمقعد التجديد النصفي لانتخابات مجلس الأمة عن ولاية أدرار السيد سالم بن مبارك وهو رئيس بلدية بودة لعهدتين متتاليتين، وقد فاز بفارق 65 صوتا في الانتخابات التي شارك فيها 448 ناخبا من أصل 457 بنسبة مشاركة بلغت 98.20 % .

محمد بن علي ولد الحاج

فوز مرشح "الأفلان" بمقعد مجلس الأمة بجيجل

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بجيجل عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني الصحفي بالتلفزيون وعضو المجلس الشعبي الولائي فؤاد سبوتة، بعد حصوله على 283 صوتا من مجموع الأصوات البالغ عددها 495.

فيما عادت المرتبة الثانية في هاته الانتخابات لمرشح التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس المجلس الشعبي الولائي حسين برينط الذي تحصل على 104 أصوات، واحتل المرتبة الثالثة مرشح حركة حمس رئيس بلدية السطارة أقيس رابح بحصوله على 48 صوتا، فيما تحصل ممثل حركة الوطنيين الأحرار زبير غريبي على 35 صوتا، مقابل صوت واحد للمرشحة الحرة بوركوة زكية، بينما لم يتحصل المرشح السادس زعباط عبد الباقي على أي صوت، مع تسجيل 24 صوت ملغى.

م.منير

"الأفلان" يفتك عضوية "السينا" في الطارف

أفرزت نهاية نهار اليوم عملية انتخاب التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة على مقعد واحد بولاية الطارف على فوز مرشح "الأفلان" طمراوي حكيم عضو المجلس الشعبي الولائي بحصده 221 صوت من مجوع 415 منتخب في الهيئة الناخبة. فيما تحصل منافسه مرشح "الأرندي" عجمي بشير عضو المجلس الشعبي الولائي على 149 صوت، واكتفى مرشح حزب "تاج" بحرون حليم عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بريحان على صوتين.

وسجلت العملية 39 ورقة انتخابية ملغاة، واقتصرت الترشيحات على 3 مرشحين دون غيرهم.

أ. ملوك

بسكرة: "الأفلان" يفوز بمقعد السينا

أفرزت اليوم، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بولاية بسكرة فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني شنوفي سليم المدعو "غانو" الذي أحرز 274 صوتا مقابل 247 لصالح ممثل "الأرندي" مناني عدلان فيما نال مرشح" حمس" 3 و54 ورقة ملغاة وواحدة متنازع عنها. واستفاد مرشح "الأفلان" من التحالفات الذي عقدها مع "حمس" والمستقبل والحرية والعدالة والكرامة والانفتاح.

للإشارة فإن عدد الهيئة الناخبة بلغ 584 ناخبا منها 43 من المجلس الولائي.

ل. فكرون

"الأفلان" يفوز بمقعد السيناتور عن ولاية ميلة

تمكن مرشح حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوكيل بن الشاوي من الظفر بمقعد السيناتور عن ولاية ميلة بحصده لـ291 صوتا مقابل 291 صوتا لمنافسه عبد الحفيظ طورشي، من مجموع الأصوات المعبر عنها والمقدرة بـ 581 صوتا بغياب صوتين فقط من أصل 583 منتخب، في حين حصل مرشح العدالة والتنمية على 3 أصوات في انتخابات جرت في ظروف جد طبيعية.

ويذكر أن بن الشاوي يعود مجددا لمجلس الأمة بعد عهدة سابقة عن الأرندي.

ب. رشيد

"الأفلان" يفوز بمقعد مجلس الأمة في الجلفة

كشفت عملية فرز الأصوات عن فوز عمر بن حدة رئيس بلدية المجبارة بمقعد مجلس الأمة لولاية الجلفة ممثلا لـ"الأفلان"، وحقق السيناتور الجديد على فارق وصل إلى 105 صوت بينه وبين مرشح "الأرندي" وعضو المجلس الشعبي الولائي علي نوري، كما تم إلغاء 80 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها والذي وصل إلى 680 منتخبا.

طلال ضيف

تيزي وزو: فوز رابح منعوم من "الأففاس"

فاز رابح منعوم مرشح "الأففاس" لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بعد أن حاز على 364 صوت بفارق حوالي 18 صوت عن صاحب المركز الثاني ماليك حساس مرشح "الأرسيدي" فيما عادت المرتبة الثالثة للمرشح الحر المدعم من قبل "الأرندي" وهاب آيت منقلات الرئيس الحالي لبلدية تيزي وزو.

وجرت الانتخابات في جو عادي، حيث سعى كل مرشح من بين المرشحين الخمسة لآخر لحظة لإقناع الـ 1094 منتخب محلي المسجلين على قائمة المنتخبين للتصويت لصالحهم علما أن نسبة المشاركة قد بلغت 97 بالمائة.

علي رايح

سيدي بلعباس: المترشح الحر بورزيق سيناتورا وانتكاسة تاريخية لـ"الافلان"

أفرزت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بولاية سيدي بلعباس مساء السبت فوزا ساحقا للمترشح الحر بورزيق عبد القادر، إثر حصوله على 359 صوتا من بين 773 صوتا المعرب عنها، وهو الذي نافسه عن قرب مرشح "الأرندي" بوتخيل مصطفى الذي اكتفى بـ 289 صوتا.

وكانت انتخابات مساء السبت قد أفرزت انتكاسة تاريخية للحزب العتيد في ظل اكتفاء مرشحته الآنسة رقيق غزالة بـ 22 صوتا من إجمالي الوعاء الانتخابي الذي يحوز عليه "الأفلان" والممثل بـ 277 منتخبا بلديا ولائيا، مما دفع بغالبية المتعاطفين مع حزب الأغلبية إلى ترديد عبارة "الخيانة العظمى" وسط أركان القاعتين اللتين شهدتا عملية الفرز النهائية.

يذكر أن مرشح حزب "تاج" عبد القادر بن عياد اكتفى بصوت واحد، وهو نفس ما حاز عليه المترشح الحر الثاني ضمن القائمة الأستاذ زواوي بوسهلة، مع الإشارة إلى غياب 10 منتخبين عن موعد انتخابات "السينا" بولاية سيدي بلعباس نظير إفراز الصندوق لـ 101 ورقة انتخابية ملغاة.

م.ميلود

ممكن الغالي يفوز بمقعد مجلس الأمة بتبسة

ظفر مساء اليوم "لأفلان" بمقعد مجلس الأمة بولاية بتبسة بعد منافسة شرسة مع مرشح الأرندي.

وتحصل مرشح "الأفلان" ممكن الغالي على 231 صوتا ومرشح "الأرندي" بلقاسم مسنادي 211 صوتا وصوتين لمرشح "تاج" ميداني غلاب من مجموع 487 صوتا، وغياب 4 منتخبين، فيما وبلغ عدد أوراق التصويت الملغاة أكثر من 40 صوتا.

وبهذه النتيجة تستمر سيطرة "الأفلان" على مقعدي الولاية خلال العهدتين للخلف مومن الغالي الفايز الحالي زميله الافلاني خالد بوجابر المنتهية عهدته فيما تنتهي عهدة الدكتور مليك خذيري في انتخابات التجديد النصفي في 2021.

عليان سمية

جواد بوترعة يفوز بمقعد السيناتور عن حزب "الأفلان" بالبويرة

أفرزت نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت اليوم السبت بولاية البويرة عن فوز المرشح جواد بوترعة عن حزب "الأفلان" بأغلبية الأصوات المعبر عنها من بين 722 صوت.

عملية التصويت انطلقت صباح اليوم بالقاعة الشرفية لمقر ولاية البويرة حيث تم تقسيم المصوتين على مكتبين لتختتم في حدود الساعة الخامسة أين تم فرز الأصوات التي جاءت في أغلبها في صالح المرشح جواد بوترعة عن حزب "الأفلان" في حين احتل ممثل "الأرندي" صالح صباحي الصف الثاني.

سمير قميري