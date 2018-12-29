كشف مدير المصالح الفلاحية بالمدية بأن 175 مستفيد من حصص الأراضي التي تم غرسها بأشجار الزيتون، في إطار الحزام الأخضر لمشروع المدينة الجديدة بوغزول، قد وجهت لهم إعذارات صارمة، للاعتناء بالحصص التي حصلوا عليها حسب دفتر الشروط المتفق عليه، بدل تركها للإهمال والتلف والجفاف. وقال المتحدث في عرضه أمام حضور الدورة الرابعة والختامية للمجلس الشعبي الولائي برسم سنة 2018، بأن مصالحه وقفت على عجز كبير في نمو ومردودية شجيرات الزيتون، التي لم يتجاوز عطاؤها هذا الموسم معدل 200 غرام من الثمار، رغم أنها نظريا دخلت مرحلة الإنتاج.. فهل ستنقذها مجرد إعذارات إدارية من خطر إصابة مبكرة بسن اليأس؟